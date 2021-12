La definizione e la soluzione di: C è anche quello parlato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NODO

Curiosità : C e anche quello parlato

di questo, il dialetto parlato a Taishan, rispetto al dialetto parlato a Wuzhou, è molto diverso dal cantonese standard parlato nei dintorni di Canton ... Significato nodo

nòdo s. m. dal lat. nodus. – 1. a. . reso con l'espressione corpo a corpo. c. Vortice, turbine, nelle locuz. del linguaggio marin. nodo di vento, nodo d'acqua. 4. fig. a. Legame, vincolo tra due o più persone: il n CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ARALDICA E TITOLI NOBILIARI – TRASPORTI TERRESTRI nodo 'n?do s. m. dal lat. nodus. - 1. intreccio di uno o più tratti di corda, filo, o altro elemento flessibile, consistente in un avvolgimento del tratto su sé stesso cappio, fiocco. ? Espressioni: fig., avere un nodo alla o in gola provare un senso di il magone o un groppo in gola; nodo scorsoio nodo fatto all'estremità di una fune

