Soluzione 9 lettere : MESTOLONE

Curiosità : Anatra dal grosso becco

Pechino è una razza pesante di anatra domestica di origini cinesi conosciuta in tutto il mondo, importata in Europa e Nord America nella seconda metà dell'Ottocento ... Significato mestolone

mestolóne s. m. accr. di mestolo o mestola. – 1. Grossa mestola. 2. fig. a. Uomo goffo e rozzo di mente: Un vero cor contento, un mestolone Fatto, come suol dirsi, e messo lì (Giusti). b. non com. Persona con mani larghe e pronta mestolone mesto'lone s. m. accr. di mestolo o mestola. - 1. grossa mestola. 2. fig. uomo di poco ingegno e facilmente raggirabile e ? MERLO 2. 3. zool. uccello migratore del genere anatra Anas clypeata domenicano, fischione. Definizione Treccani

