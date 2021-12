La definizione e la soluzione di: Ambisce ad avere una carica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ASPIRANTE

Curiosità : Ambisce ad avere una carica

mediche ed esami e che ogni dottore convenzionato con tali associazioni ambisce ad avere in gran quantità come fonte principali dei propri guadagni. La madre ... Significato aspirante

aspirante agg. e s. m. e f. part. pres. di aspirare. – 1. agg. Che aspira: , e la scarica al livello al quale essa è installata. 2. s. m. e f. Chi aspira a una carica, a un ufficio: è un posto che ha molti a.; gli a. a un impiego statale; non com CATEGORIA: MILITARIA – INDUSTRIA AERONAUTICA aspirante s. m. e f. part. pres. di aspirare. - chi aspira a ottenere qualcosa, con la prep. a o assol.: selezionare gli a. a un titolo; sbaragliare tutti gli altri a. candidato, concorrente. ? pretendente. Definizione Treccani

Altre definizioni con ambisce; avere; carica; II fiume che lambisce Vercelli; Lo sportivo ambisce a quella d’un primato; Fiume friulano che lambisce Gorizia; Ogni atleta che gareggia ambisce a salirvi; Può avere molte cause tra cui il polline; Ritenere vero avere una fede religiosa; avere dimora, abitare; Spera sempre di avere un vasto uditorio; Investire ufficialmente qualcuno di una carica ; Riempire o ricarica re... a Londra ing; Si scarica no sull i-Phone; Una scarica elettrica; Cerca nelle Definizioni