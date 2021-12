La definizione e la soluzione di: Un Amanda dello spettacolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LEAR

Curiosità : Un Amanda dello spettacolo

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Amanda Lear (disambigua). Amanda Lear, pseudonimo di Amanda Tapp (Saigon, 1939), è una cantante, attrice ... Significato lear

Neologismi (2008) gadgettato p. pass. e agg. (iron.) Pieno postadatati, si è sdato sino ad inorgoglirsi d’avere accanto una mezza icona come Amanda Lear . ( Marco Vallora , Stampa, 11 maggio 2004, p. 29, Società e Cultura). Derivato dal s Definizione Treccani

