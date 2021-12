La definizione e la soluzione di: Ama destare apprensione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ALLARMISTA

Curiosità : Ama destare apprensione

Significato allarmista

allarmista s. m. e f. der. di allarme, sul modello del fr. alarmiste (pl. m. -i). – Chi va spargendo notizie che destano allarme o apprensione. allarmista s. m. e f. der. di allarmismo, sul modello del fr. alarmiste pl. m. -i. - chi tende ad allarmarsi o diffonde notizie allarmanti agitato, ansioso, apprensivo, inquieto. ? pessimista. calmo, sereno, tranquillo. ? ottimista. Definizione Treccani

