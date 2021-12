La definizione e la soluzione di: Altro nome della pernice grigia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STARNA

Curiosità : Altro nome della pernice grigia

varietà: grigio o rosso-bruno. Nel 1970, due piccoli sono stati presi insieme in una grotta, nel sud della Nigeria. Uno era grigio scuro, l'altro bruno. ... Significato starna

starna s. f. da una voce preromana presente in molte lingue romanze. – Uccello della famiglia fasianidi (lat. scient. Perdix perdix), più ricercati), hanno contribuito a contrarre notevolmente l’areale della specie e il numero delle coppie nidificanti. ? Dim. starnòtto (m.) e starnottino (m.), starna giovane. starna s. f. da una voce preromana presente in molte lingue romanze. - zool. uccello galliforme, della famiglia fasianidi, sedentario e nidificante in Italia, dal piumaggio di colore grigio bruno superiormente e cenerino inferiormente pernice. Definizione Treccani

