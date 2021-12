La definizione e la soluzione di: Altro nome dell acido prussico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CIANIDRICO

Curiosità : Altro nome dell acido prussico

Dippel, un elisir di lunga vita ottenuto macerando ossa di morti con acido prussico. Secondo Florescu, Shelley si sarebbe ispirata a Dippel per la creazione ... Significato cianidrico

cianìdrico agg. comp. di cian(o)-2 e -idro-, col suff. -ico. – Acido c. (o prussico): composto organico, di formula HCN (cianuro d’idrogeno), presente in diversi glicosidi (per es., nell’amigdalina delle mandorle amare, dei semi di pesche, ecc.), detti perciò cianogenetici; puro è un liquido nitrile s. m. der. di nitro, col suff. -ile². - chim. nome generico di composti considerabili sia come esteri dell'acido cianidrico sia come prodotti di disidratazione di un'amide nitrogruppo. Definizione Treccani

