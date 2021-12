La definizione e la soluzione di: Alimentata, cibata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NUTRITA

Curiosità : Alimentata, cibata

distruzione completa della flotta itachese. Odisseo, l'unico a non essersi cibato dei buoi del sole, fu anche l'unico ad avere salva la vita. A causa di una ... Significato nutrita

nutrire (ant. o letter. nudrire, nodrire, ant. e famosissima figlia di Roma , Fiorenza, di gittarmi fuori del suo dolce seno, nel quale nato e nutrito fui in fino al colmo de la vita mia (Dante); Non è questo il mio nido Ove tenue 't?nwe agg. dal lat. tenuis, che ha la stessa radice di tendere 'tendere'. - 1. di cosa, che è di limitato spessore o intensità: un t. stelo; un t. velo , shocking. 3. fig. a. della speranza e sim., che può a stento essere nutrita debole, esiguo, esile, flebile, piccolo. forte, grande, robusto. b. di castigo e sim Definizione Treccani

Altre definizioni con alimentata; cibata; alimentata ; alimentata da corrente; Può essere alimentata a pellet; Cerca nelle Definizioni