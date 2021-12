La definizione e la soluzione di: L alieno di telefono casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ET

Curiosità : L alieno di telefono casa

trasforma in alieno ha gli stessi tratti caratteristici da punk oppure il Ben zombie mostra tratti caratteristici da non-morto quando diventa alieno. Vengono ... Significato et

et- tratto da et(ere). – Primo elemento di alcuni nomi di composti organici (per es. etano, etile, etilico, ecc.), nei quali denota la presenza di 2 atomi di carbonio. hic et nunc iket'nunk locuz. lat. propr. 'qui ed ora', usata in ital. come avv., lett. - nell'immediato, spesso con valore imperativo e di intimazione all'istante, immediatamente, senza indugio, subito, su due piedi. dopo, in seguito, più tardi, poi, successivamente. Definizione Treccani

Altre definizioni con alieno; telefono; casa; Così è detto l alieno di... Alien; L alieno di una nota pellicola di Steven Spielberg; L’alieno che... telefona casa; Il veicolo dell’alieno ; Azienda USA che produceva il telefono StarTac; Sinonimo di telefono intelligente; Può esserlo il telefono ; Quelli al telefono sono tipici della cucina romana; La casa della 911; Thomas... in casa ; Antica casa torinese d auto; La città con il Parco Los Chorros e casa Amarilla; Cerca nelle Definizioni