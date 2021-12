La definizione e la soluzione di: L alcool che causa l ubriachezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ETILICO

Curiosità : L alcool che causa l ubriachezza

alla pena quando si tratti di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, purché questa sia abituale. Tale sanzione ... Significato etilico

etìlico agg. der. di etile (pl. m. -ci). – In chimica, di composto la cui molecola contiene tinture, lozioni, ecc. Quand’è completamente anidro, è detto alcole assoluto. 2. Etere etilico (o etere solforico, o etiletere o, assolutamente, etere), etere ottenuto dall’alcole etilismo s. m. der. di alcole etilico, sul modello del fr. éthylisme. - med. abuso di bevande alcoliche e conseguente dipendenza alcolismo. Definizione Treccani

