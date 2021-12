La definizione e la soluzione di: Albero d alto fusto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OLMO

Curiosità : Albero d alto fusto

stai cercando altri significati, vedi Palo Alto (disambigua). Palo Alto (nome spagnolo che significa albero alto) è una città di 61 200 abitanti degli Stati ... Significato olmo

ólmo s. m. lat. ulmus. – 1. a. fornisce legname da costruzione. c. Il legname degli olmi, e in partic. dell’olmo minore, molto resistente alla rottura e con evidenti venature, utilizzato nelle costruzioni navali CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA selvaggio sel'vad?:o ant. salvaggio dal provenz. salvatge, lat. silvaticus 'selvatico' pl. f. -ge. - ¦ agg. 1. lett. di pianta, che nasce spontaneamente e cresce senza cure: L'olmo fronzuto, e 'l frassin pur s. A. Poliziano e ? SELVATICO 1. a. 2. a. di luogo, che presenta una vegetazione spontanea: una regione s. e Definizione Treccani

Altre definizioni con albero; alto; fusto; L albero con le zagare; albero da ci si ricava uno sciroppo; Le celebri costruzioni di albero bello; Tronchi d albero squadrati; La sede romana di un noto assalto risorgimentale; Monte delle Alpi Carniche alto circa 2780 metri; L alto atesino Castel dai noti affreschi medievali; In senso figurato, un uomo alto e snello; La pianta il cui fusto sotterraneo ha odore di pepe; Ha un fusto nodoso; fusto di colonna tra la base e il capitello; Alberi di alto fusto ; Cerca nelle Definizioni