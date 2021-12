La definizione e la soluzione di: Aiuta il pilota nel volo cieco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RADARISTA

Curiosità : Aiuta il pilota nel volo cieco

sceneggiatura di Lancaster). Nel romanzo è inoltre spiegata la scomparsa di Nauls; inseguito dall'alieno in un vicolo cieco, preferisce uccidersi piuttosto ... Significato radarista

radarista s. m. e f. der. di radar (pl. m. -i). – 1. Operatore del radar; i radaristi costituiscono una specialità della marina militare. 2. Installatore di impianti radar. CATEGORIA: MILITARIA radar s. m. sigla dell'ingl. radio detection and ranging 'radiorilevamento e misurazione di distanza'. - elettron. strumento radio, usato per localizzare oggetti mobili o : fig., uomo o operatore radar ? ?. ? uomo o operatore radar aeron. spec. al plur., addetto al controllo della navigazione aerea controllore di volo, radarista. Definizione Treccani

