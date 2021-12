La definizione e la soluzione di: Aiole di olenti regine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ROSAI

Curiosità : Aiole di olenti regine

Significato rosai

scomparire v. intr. der. di comparire, col pref. s- (nel sign. 1) (coniug. come certo s. di fronte agli altri parenti!; non è un brutto quadro, ma posto tra un Rosai e un Morandi ci scomparisce. ? Part. pass. scomparso, anche come agg., ma solo nel sign. 1 Definizione Treccani

