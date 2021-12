La definizione e la soluzione di: Si aggancia al trattore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARATRO

Curiosità : Si aggancia al trattore

ralla/perno tra un trattore stradale ed un semirimorchio per andare a costituire un autoarticolato. La ralla si trova sul trattore, mentre il perno si trova sul ... Significato aratro

aratro s. m. lat. aratrum, della stessa radice di arare «arare». – Strumento agricolo, a traino animale o meccanico, con trazione diretta o funicolare, talvolta montato su ruote, che serve ad arare il terreno: è costituito dalla trave o bure, sulla quale sono innestati il coltro o coltello che solco 'solko s. m. lat. sulcus pl. -chi. - 1. agr. apertura lunga e stretta, più o meno diritta e profonda, prodotta dal terreno con l'aratro o con altri attrezzi dal seminato. 2. estens. a. segno stretto e allungato simile al solco dell'aratro: i pesanti automezzi lasciavano profondi s. sulla strada fenditura, incavo. b. traccia Definizione Treccani

Altre definizioni con aggancia; trattore; Si aggancia alla trattrice; aggancia ta al fondale; Tengono aggancia ti gli scarponi agli sci; Lo s'aggancia al trattore; trattore cingolato per rimuovere ostacoli; Lo s'aggancia al trattore ; Lo si aggancia al trattore ; Cerca nelle Definizioni