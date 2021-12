La definizione e la soluzione di: L adesione di tutti, senza dissensi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : UNANIMITÀ

Curiosità : L adesione di tutti, senza dissensi

richiesta di adesione del gruppo di Ferrara ai Fasci italiani di combattimento che si stavano riunendo a Milano in piazza San Sepolcro per volontà di Mussolini ... Significato unanimità

unanimità s. f. dal lat. unanimitas -atis. – L’essere unanimi, piena concordanza di opinioni tra più persone: abbiamo collegiale, di un verdetto. Com. la locuz. avv. all’u. (non com. a unanimità), concordemente, senza nessun parere sfavorevole o voto contrario: la giuria lo ha dichiarato vincitore unanimità s. f. dal lat. unanimitas -atis. - piena corrispondenza di opinioni tra più persone, spec. in occasione di votazioni e sim.: ottenere l'u. dei voti concordanza, discordanza. ? Locuz. prep.: all'unanimità senza nessun parere sfavorevole o voto contrario: la giuria lo ha dichiarato vincitore all'u. ? UNANIMEMENTE. Definizione Treccani

Altre definizioni con adesione; tutti; senza; dissensi; Cieca ed estrema adesione a ideologie o religioni; Un'adesione ; Arrabattarsi in tutti i modi per ottenere qualcosa; Il santo di tutti gli innamorati; Se cadono tutti ... è strike; È formato da tutti gli interpreti d un film; Donare ma senza dare; senza motivo, privo di base; Si prendono... senza mai toccarle; La presenza nella realtà; Cerca nelle Definizioni