Addentare con ferocia

facendoli diventare dei cannibali che strisciano e si ammassano cercando di addentare tutto quello che possono, Six compresa. Dopo che Six ha ucciso la Signora ... Significato azzannare

azzannare (ant. assannare) v. tr. der. di zanna. – Afferrare, lacerare a una gamba. Per estens., di persona, addentare, mordere con forza: azzannò furiosamente l’avversario a un braccio; anche fig., lacerare con la satira o con la maldicenza: a azzannare adz:a'n:are ant. assannare v. tr. der. di zanna, col pref. a-¹. - affondare i denti o le zanne in qualcosa o in qualcuno: il mastino l'azzannò a una gamba addentare, non com. ammorsare, mordere, morsicare, region. mozzicare. Definizione Treccani

