La definizione e la soluzione di: Se si accende, riceve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RADIO

Curiosità : Se si accende, riceve

Significato radio

ràdio- dal lat. radius «raggio». – Primo elemento di moltissime parole composte della scienza e della tecnica, nelle quali di radiotrasmissioni, frequenza radio, radiofrequenza, onde radio, le radioonde, comandi radio, i radiocomandi, impulsi radio, impulsi radioelettrici, ponte radio o radiofonico (v radio¹ 'radjo abbrev. di radiofonia e radiotelegrafia, invar. - ¦ s. f. 1. telecom. sistema di comunicazione fondato sulla trasmissione di radioonde: la storia da radioonde: onda r., segnale r. radioelettrico. ? Espressioni: giornale radio ? ?; onda radio ? ?; stazione radio ? ?. 2. sempre posposto al sost., relativo alla radiofonia Definizione Treccani

