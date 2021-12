La definizione e la soluzione di: Abito da cerimonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TAIT

Curiosità : Abito da cerimonia

Sister Act - Una svitata in abito da suora (Sister Act) è un film del 1992 diretto da Emile Ardolino. Deloris Van Cartier è l'esuberante solista di un ... Significato tait

tàit s. m. – Adattamento grafico ital. della voce ingl. tight (v.). ? Dim., raro, taittino. Definizione Treccani

Altre definizioni con abito; cerimonia; Una conseguenza... dell abito da sposa; Lungo abito elegante nato per l equitazione fra; Un abito elegante nato come giacca da fumo ing; Lo è l abito aderente; Bastone cerimonia le del re, simbolo del suo potere; Fastosa come può esserlo una cerimonia ; cerimonia che conferisce il potere regio; Lo si indossa alla cerimonia della consegna dei Nobel; Cerca nelle Definizioni