La definizione e la soluzione di: Abbreviazione del pugilato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : KOT

Curiosità : Abbreviazione del pugilato

regolamento di pugilato è risalente all'Antica Grecia, quando il pugilato venne praticato durante i giochi olimpici del 688 a.C.. Il pugilato si è successivamente ... Significato kot

cote ‹kòt› s. f., fr. propr. «quota, parte», dal lat. mediev. quota: v. quota. – Nel linguaggio delle corse, ciascuna delle probabilità di ogni cavallo in gara. entrecôte ãtr?'kot, it. antr-'kot s. f., fr. comp. di entre 'fra' e côte 'costola', in ital. invar. - 1. gastron. la carne disossata della bistecca, escluso il filetto controfiletto. 2. estens. fetta di carne in genere bistecca, costata. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

