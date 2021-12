La definizione e la soluzione di: Abbozzo, tracciato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCHEMA

Curiosità : Abbozzo, tracciato

ES) Falso tracciato / Falso tracciato (altra versione), su FilmAffinity. (EN) Falso tracciato, su Metacritic, Red Ventures. (EN) Falso tracciato, su Box ... Significato schema

schèma s. m. dal lat. schema, gr. s??µa fasi di un processo, o delle varie parti di un impianto, di un sistema, ecc.: schema d’insieme e s. parziali, che riproducono, rispettivamente, l’insieme dell’impianto o soltanto schema 'sk?ma s. m. dal lat. schema, gr. skhe^ma -matos 'forma, aspetto, configurazione' pl. -i. - 1. visualizzazione semplificata di un problema, un oggetto, un processo e sim. disegno, figura, modello, rappresentazione. ? grafico. ? Espressioni: schema a blocchi rappresentazione costituita da una serie di riquadri collegati tra loro Definizione Treccani

Altre definizioni con abbozzo; tracciato; Pospetto, abbozzo ; Un tracciato per esercitazioni militari; Segnano il tracciato dello slalom; Rintracciato , ritrovato; Gira sul tracciato di F1 dopo un incidente ing; Cerca nelle Definizioni