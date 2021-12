La definizione e la soluzione di: A la __, cioè alla moda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PAGE

Curiosità : A la __, cioe alla moda

di sesso femminile, e tratta temi legati alla moda, alla musica, al cinema, alla cronaca rosa, all'amore e alla sessualità. Raggiunse livelli di vendita ... Significato page

à la page ‹a la pàa??› locuz. fr. (propr. «alla pagina»), usata in ital. come avv. e agg. – Aggiornato, spec. nelle espressioni essere, mantenersi à la page, al corrente di tutte le ultime novità (nel campo della letteratura, dell’arte, della moda, o dell’informazione in genere); un à la page ala'pa? locuz. fr. propr. 'alla pagina ultima', cioè alla più aggiornata, usata in ital. come agg., invar. - che segue l'ultima moda: una persona molto à la page aggiornato, al corrente, alla moda, in, up-to-date. antiquato, démodé, fuori moda, obsoleto, out, sorpassato, Definizione Treccani

