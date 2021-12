La definizione e la soluzione di: Zona glabra isolata detta anche alopecia areata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AREACELSI

Curiosità : Zona glabra isolata detta anche alopecia areata

Significato areacelsi

Definizione Treccani

Altre definizioni con zona; glabra; isolata; detta; anche; alopecia; areata; zona di confine tra due nazioni; zona toscana di produzione di un prestigioso marmo; zona naturale protetta giocatore in panchina; Nel calcio è a zona o a uomo; Spinge a una vita isolata ; La sempreverde asiatica detta bambù sacro; La strada detta anche ferrovia; Così è detta una nevralgia che colpisce i fianchi; La pianta detta orecchie di elefante; Deutoplasma detto anche vitello; Qualcosa di conosciuto ma anche una persona vicina; Campo di concentramento anche detto Auschwitz II; La strada detta anche ferrovia; Affetti da micosi che provoca prurito e alopecia ; Cerca nelle Definizioni