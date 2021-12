La definizione e la soluzione di: Zona di confine tra due nazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FRONTIERA

Curiosità : Zona di confine tra due nazioni

Il confine tra Cipro e le basi di Akrotiri e Dhekelia si riferisce al confine internazionale tra la repubblica di Cipro e le basi sovrane di Akrotiri ... Significato frontiera

frontièra s. f. dal provenz. ant. frontiera, fr. ant. frontiere, der. del lat. frons separa una zona non attenuata da una attenuata. c. In matematica, si chiama punto di frontiera di un insieme I un punto nell’intorno del quale cadono sia punti dell’insieme sia fron'tj?ra s. f. dal provenz. ant. frontiera, fr. ant. frontiere, der. del lat. frons frontis 'fronte'. - 1. linea che separa uno stato da un altro confine. 2. fig. linea che separa nettamente ambienti o situazioni o concezioni differenti: la f. tra il bene e il male confine, limite Definizione Treccani

Altre definizioni con zona; confine; nazioni; zona toscana di produzione di un prestigioso marmo; zona naturale protetta giocatore in panchina; Nel calcio è a zona o a uomo; La zona in cui i soldati scavano le trincee; Cittadini del paese al confine est italiano; La superficie confine dei buchi neri; Il confine ... dell isola; Valico friulano al confine con la Slovenia; L ONU senza nazioni ; Combinazioni al Lotto; Il terzo caso delle declinazioni latine; Ciclo delle reincarnazioni secondo il karma san; Cerca nelle Definizioni