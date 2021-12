La definizione e la soluzione di: Lo è lo Zeno Cosini di Italo Svevo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INETTO

Curiosità : Lo e lo Zeno Cosini di Italo Svevo

Zeno Cosini è il protagonista del romanzo La coscienza di Zeno di Italo Svevo. Come i protagonisti dei due precedenti romanzi Una vita e Senilità (rispettivamente ... Significato inetto

inètto agg. dal lat. ineptus, comp. di in-2 e aptus ; un uomo i., buono a nulla, dappoco, privo di qualsiasi capacità; anche sostantivato: è un inetto. c. estens., letter. Riferito a cose (spec. a strumenti dell’arte): penna i. (di inetto i'n?t:o dal lat. ineptus, der. di aptus 'adatto', col pref. in- 'in-²'. - ¦ agg. 1. che non ha attitudine per determinati compiti, con la prep. a: essere i. e denota banalità: domande, risposte i. fuori luogo, insulso, sciocco. pertinente. ¦ s. m. f. -a chi ha scarse qualità morali: sei un i. ? INETTO agg. 3. Definizione Treccani

