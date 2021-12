La definizione e la soluzione di: La vuotezza spesso usata in senso figurato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VACUITA

Curiosità : La vuotezza spesso usata in senso figurato

nel caso di Il Signore degli Anelli, alla partenza per Valinor) da una vuotezza interiore che li corrode dall'interno. Nel libro L'anello che non tiene ... Significato vacuita

vacuità s. f. dal lat. vacuitas -atis, der. di vacuus «vuoto». – Il fatto, la condizione di essere vuoto: la voce , rauca un poco, sonò strana nella v. sacra silente d’intorno (Boine). Più com. nel senso fig. di mancanza di consistenza, povertà assoluta di capacità intellettuale e di contenuti: vacuità s. f. dal lat. vacuitas -atis. - 1. l'essere vuoto vuotezza. pienezza. 2. fig. mancanza di contenuti intellettuali, morali, affettivi e sim.: discorsi di una v. impressionante fatuità, frivolezza, futilità, inconsistenza, leggerezza, povertà, superficialità, lett. ventosità, Definizione Treccani

