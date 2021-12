La definizione e la soluzione di: Vuotare un luogo da cose e persone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SGOMBRARE

Curiosità : Vuotare un luogo da cose e persone

sottolineare un tipico atteggiamento umano, opportunista e ipocrita, esibito da alcune persone quando sono solite lamentarsi in quei momenti in cui le cose, per ... Significato sgombrare

sgombrare v. tr. der. di ingombrare, per sostituzione del pref. s- (nel sign. 1) a , un mobile da ciò da cui è occupato o ingombrato: s. una stanza, la cantina; se non si sgombra un po’ il corridoio non ci si passa più; s. la strada dalle macerie, i binarî dai sgombrare o sgomberare der. di ingombrare, per sostituzione del pref. s- nel sign. 1 a in-¹, sentito come pref. io sgómbro, o sgómbero, ecc.. - ¦ v. tr. 1. cose che lo ingombrano: s. le macerie rimuovere. ¦ v. intr. aus. avere, fam. andare via: sgombra che qui mi impicci! fam. pedalare, fam. sloggiare, fam. smammare. Definizione Treccani

