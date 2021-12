La definizione e la soluzione di: Il volante della bicicletta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MANUBRIO

Curiosità : Il volante della bicicletta

L'Automobile Il Tandem Volante La Bicicletta Volante La Macchina del Tempo L'Ocel de la Comedia Il Leone Meccanico La Libellula Meccanica Il Grande Nibbio

manùbrio s. m. dal lat. manubrium, der. di manus «mano». – 1. Parte di un dispositivo che si impugna per metterlo in azione (con questo sign. generico è sinon. poco com. di manico, maniglia). Più precisamente, organo di comando di alcune macchine, che si muove a mano ed è generalmente formato da CATEGORIA: MILITARIA volante² s. m. fr. volant, der. di voler 'volare²'. - 1. mecc. a. ruota per lo più a raggi, con corona torica applicata a un asse per imprimergli di direzione dello sterzo degli autoveicoli, anche nella forma volante dello sterzo sterzo. ? manubrio. ? Espressioni: essere o stare al volante di qualcosa 1. essere alla Definizione Treccani

