La definizione e la soluzione di: Voglia irrefrenabile, ossessione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SMANIA

Curiosità : Voglia irrefrenabile, ossessione

Ossessione del passato Giulio Panicali in Capitani coraggiosi, Ciò che si chiama amore, Tutti baciarono la sposa Emilio Cigoli in Mare d'erba, Voglio ... Significato smania

smània s. f. der. di smaniare. – 1. Stato di agitazione psicofisica, provocato una s. addosso di far qualcosa di strano e di terribile (Manzoni); eravamo pieni di curiosità e di smania: smania di strappare i freni, di fare cose nuove e proibite (I. Calvino). smania 'zmanja s. f. der. di smaniare. - 1. a. l'essere agitato sul piano psicofisico: questa incertezza mi dà la s. agitazione, insofferenza, . fregola, frenesia, fam. paturnie, scalmana. ? Espressioni: fam., dare alle smanie e ? SMANIARE 1. 2. fig. desiderio intenso, impulso incontenibile, con la prep Definizione Treccani

