La definizione e la soluzione di: Vivacità di carattere o comportamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VISPEZZA

Curiosità : Vivacita di carattere o comportamento

è un cane di bell'aspetto, forte e muscoloso dotato di grande agilità, vivacità, grande resistenza e un'ottima velocità. Va privilegiata l'agilità, l'eleganza ... Significato vispezza

vispézza s. f. der. di vispo, non com. – L’essere vispo: la v. di un ragazzo, dei passerotti. vivacità s. f. dal lat. vivacitas -atis, der. di vivax 'vivace'. - 1. a. di persona, l'essere dinamico, esuberante e sim. attivismo, dinamicità, esuberanza, vitalismo, e sim.: una spiccata v. di pensiero acutezza, brillantezza, prontezza, non com. vispezza, vitalità, vivezza. lentezza, ottusità, non com. scialbore, non com. tardezza Definizione Treccani

