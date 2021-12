La definizione e la soluzione di: I Vittorio e Cristian del cinema italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DESICA

Curiosità : I Vittorio e Cristian del cinema italiano

Il cinema italiano è attivo sin dall'epoca dei fratelli Lumière. I primi filmati risalgono al 1896 e sono stati realizzati nelle principali città della ... Significato desica

Definizione Treccani

Altre definizioni con vittorio; cristian; cinema; italiano; Piazza milanese presso via vittorio Emanuele; La consorte di vittorio Emanuele di Savoia; vittorio , celebre direttore della fotografia; vittorio , direttore della fotografia, vincitore di tre Oscar; La tribuna delle basiliche cristian e; I pagani secondo i primi cristian i; Leggendario ordine cristian o esoterico segreto; C è quello di senape in una parabola cristian a; Il Riz compositore di colonne sonore per il cinema ; Il Frank youtuber, volto di TV e cinema ; Nome d arte della star del cinema Archibald Leach; È proprio del film per i critici cinema tografici; Un Tomaso scrittore e storico dell arte italiano ; Il nome di Trieste, attore e caratterista italiano ; Lo storyteller in italiano ; Un tipo di pane italiano lungo e stretto; Cerca nelle Definizioni