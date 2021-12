La definizione e la soluzione di: Se è da visita non si compra al botteghino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BIGLIETTO

Curiosità : Se e da visita non si compra al botteghino

Pfeiffer e il thriller The Peacemaker con Nicole Kidman. Entrambi i film furono grandi successi sia di critica sia al botteghino, anche se non influirono ... Significato biglietto

bigliétto s. m. dal fr. billet, alterazione dell’ant. bullette, der. del lat. bulla; v. bolletta. – 1. Letterina o foglietto con poche parole di avviso, di saluto, ecc.; breve scritto confidenziale: b. d’augurî; b. amoroso, galante; avvertire con un b.; mandare un b. a mano; passare di nascosto un CATEGORIA: MILITARIA – TRASPORTI TERRESTRI biglietto bi'?et:o s. m. dal fr. billet, alteraz. dell'ant. bullette, der. del lat. bulla 'bolla' e, in seguito, 'sigillo'. - 1. a. pezzo di carta su cui si scrivono brevi messaggi cartoncino, foglietto. b. il messaggio stesso appunto, nota. 2. cartoncino con particolari diciture, il Definizione Treccani

