La definizione e la soluzione di: In Vietnam, la sua baia è ricca di isole calcaree. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : HALONG

Curiosità : In Vietnam, la sua baia e ricca di isole calcaree

presenti in Italia, Stati Uniti, Norvegia, Romania, Vietnam e Brasile), leader mondiale nella costruzione di navi da crociera e da supporto offshore e in ascesa ... Significato halong

Definizione Treccani

Altre definizioni con vietnam; baia; ricca; isole; calcaree; Il presidente del vietnam ... dinh-Diem; Capitale del vietnam ; Proclamò l'indipendenza del vietnam nel 1945; __ e così sia, saggio sul vietnam della Fallaci; Colombaia senza colombi; Città portuale dell'Alaska sulla baia di Cook; Nella sua baia Napoleone fu battuto da Lord Nelson; Vi si trova la baia di Ha Long; Mine __, film del 2010 con ricca rdo Scamarcio; Ha una ricca vetrina; Il ricca rdo del musical Notre Dome de Paris; E’ ricca di coltivazioni; isole spagnole con Tenerife; La più vasta delle isole Baleari; Una delle isole Ionie; Una delle isole Canarie; Scogliere calcaree provenzali, nota meta turistica; Formazioni calcaree pendenti; Cerca nelle Definizioni