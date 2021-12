La definizione e la soluzione di: Viene segnalato da cartelli triangolari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PERICOLO

Curiosità : Viene segnalato da cartelli triangolari

appassionati, lungo il sentiero che raggiunge Punta Manara, sono posti dei cartelli dove viene descritta la flora che si attraversa. Altri progetti Wikimedia Commons ... Significato pericolo

perìcolo s. m. dal lat. periculum «esperimento, processo giudiziario, rischio». – 1. p. giallo (v. giallo, n. 3 b). Anche, spec. al plur., luogo che presenta o nasconde pericoli: hai quel maledetto gusto d’andare a cercare i p., quando c’è tanto sentiero! (Manzoni pericolo pe'rikolo s. m. dal lat. periculum 'rischio'. - 1. a. circostanza da cui si teme che possa derivare grave danno: p. di crollo rischio. , mettere a repentaglio o a cimento o a rischio, rischiare. ? Locuz. prep.: in pericolo che corre pericoli a rischio. b. estens. cosa, evento, persona che costituisce un Definizione Treccani

Altre definizioni con viene; segnalato; cartelli; triangolari; viene dato agli azionisti quando c è un attivo; viene costituito dai connotati di una persona; Così viene definito un freddo molto rigido; La mangia... chi viene superato; Piccoli segnalato ri acustici; Un locale segnalato dalla guide turistiche; Vidimati... come i cartelli ni di chi lavora; Nel calcio, il cartelli no che ammonisce; Il cartelli no che i bibliofili incollano sui loro volumi; Ha ricevuto un cartelli no giallo; Ha tutte le facce triangolari ; Mutandine triangolari ; Né tonde né triangolari ;