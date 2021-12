La definizione e la soluzione di: Viene chiamato anche "Fungo di carne". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANTUNNA

Curiosità : Viene chiamato anche Fungo di carne

panicaut in francese. In Sardegna nel Campidano, è chiamato in sardo cardolinu de petza (it: "fungo di carne", per la sua consistenza) oppure, quando cresce ... Significato antunna

Definizione Treccani

Altre definizioni con viene; chiamato; anche; fungo; carne; In Star Trek, il pianeta da cui proviene Spock; viene battuta dai polpastrelli; viene segnalato da cartelli triangolari; viene dato agli azionisti quando c è un attivo; Così fu chiamato l apostolo Giuseppe di Cipro; Il loro tesoro era chiamato Museo degli Argenti; Cosi è chiamato Babbo Natale dagli Inglesi; Il dio greco che a Roma era chiamato Marte | Venerdì 26 novembre 2021; Zona glabra isolata detta anche alopecia areata; Deutoplasma detto anche vitello; Qualcosa di conosciuto ma anche una persona vicina; Campo di concentramento anche detto Auschwitz II; Il fungo per il botanico; Quello falso è un fungo ipogeo non mangereccio; Un fungo velenoso con cappello rosso e bianco; In un fungo si trovano sotto al suo cappello; Taglio di carne magra dalla schiena del maiale; Lo è la carne con sottili venature di grasso; La copia in carne e ossa; Tipico piatto asturiano con fagioli e carne spa; Cerca nelle Definizioni