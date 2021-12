La definizione e la soluzione di: Viene battuta dai polpastrelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TASTIERA

Curiosità : Viene battuta dai polpastrelli

strumento musicale cordofono a pizzico, che può essere suonato con i polpastrelli, con le unghie o con un plettro. La chitarra moderna ha origine dalla ... Significato tastiera

tastièra s. f. der. di tasto. – 1. a. elettronici a tasti; la denominazione è talora estesa anche agli strumenti a percussione con tastiera di lamine, come, per es., il vibrafono. b. L’insieme dei tasti negli strumenti CATEGORIA: MILITARIA tastiera ta'stj?ra s. f. der. di tasto. - 1. mus. a. insieme delle leve usate per produrre note nel pianoforte, nell'organo e sim. ? tasto. b. insieme dei tasselli collocati sul manico degli strumenti a corde pizzicate e a plettro ? tasto, traversina. c. ogni tipo di strumento Definizione Treccani

