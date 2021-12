La definizione e la soluzione di: Videogioco da cui sono nati alcuni film: Tomb __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RAIDER

Curiosità : Videogioco da cui sono nati alcuni film: Tomb __

internazionale interpretando l'icona dei videogiochi Lara Croft nei film Lara Croft: Tomb Raider (2001) e Tomb Raider - La culla della vita (2003). Ha ... Significato raider

raider ‹rèidë› s. ingl. der. di (to) raid «fare una scorreria»(pl. raiders ‹rèidë?›), usato in ital. al masch. e al femm. – Finanziere che compie speculazioni in borsa, oppure tenta di assumere il controllo di una società. Definizione Treccani

