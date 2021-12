La definizione e la soluzione di: Le Vibrazioni la nominano nel brano Dedicato a te. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GIULIA

Curiosità : Le Vibrazioni la nominano nel brano Dedicato a te

Significato giulia

giùlio1 agg. dal lat. Iulius. – Appartenente alla gente Giulia, gente patrizia romana che, già illustre nel sec. come capostipite Iulo , figlio di Enea: la stirpe g.; anche con riferimento partic. a Giulio Cesare e ad Augusto (C. Iulius Caesar Octavianus): leggi g., le varie leggi da loro enologia Vite - 1. Acino, cirro o viticcio, grappolo, pampino, racimolo, raspo, tralcio; ?lare; invaiatura; maturazione, sovramaturazione; periodo erbaceo; uva aromatica, bianca, nera, passita; vigneto; ; sancerre; sauvignon; sciacchetrà; soave; terlano dell’Alto Adige; tocai; torre giulia; traminer; trebbiano; verdea di Alberobello; verdicchio; verduzzo; vermentino; vernaccia. 2 Definizione Treccani

Altre definizioni con vibrazioni; nominano; brano; dedicato; Il dischetto antivibrazioni da tennisti ing; Ma questo è __ a te, cantano Le vibrazioni ; Ricco di vibrazioni ; Leggere vibrazioni ; Si nominano con gli altri; Celebre brano di apertura del musical Hair; Un brano del cantautore Samuele Bersani del 2003; Un brano di Lucio Battisti: __ un po ; Un po , in un brano di Lucio Battisti; L Issei giapponese a cui è dedicato un asteroide; Torneo sportivo dedicato a chi non c è più ing; Un locale dedicato al gioco; Il medico dedicato agli uomini; Cerca nelle Definizioni