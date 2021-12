La definizione e la soluzione di: Il ventre materno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GREMBO

Curiosità : Il ventre materno

il dio della terra Geb generarono Osiride, Iside, Nefti, Seth e Khepri. Iside, dea dell'amore e della maternità, sin da quando era nel ventre materno ... Significato grembo

grèmbo s. m. lat. gremium, con influenza di lémbo. – 1. suo g. (Petrarca); posare il capo nel g. della madre. Nell’uso è comune spec. la locuz. in grembo: la mamma prende, tiene in g. il suo piccino. 2. fig. a. L’utero di donna incinta CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI grembo 'gr?mbo s. m. lat. gremium, con influenza di lembo. - 1. concavità che, in una persona seduta, si forma tra le ginocchia e il petto, con partic. riferimento nel g. della terra centro, cuore, interno, profondità, profondo. ? Perifr. prep.: in o nel grembo a o di dentro, all'interno di, in seno a. 3. ant., estens. a. pezzo Definizione Treccani

