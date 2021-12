La definizione e la soluzione di: Vengono dopo i nomi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COGNOMI

Curiosità : Vengono dopo i nomi

Nomi, cose, città è un gioco che consiste nell'estrarre una lettera a caso, e nello scrivere le parole che iniziano con quella lettera nelle categorie ... Significato cognomi

soprannóme (ant. sopranóme) s. m. comp. di sopra- e nome; uno dei genitori, del luogo di origine, o da un appellativo (corrispondente quindi, nell’uso antico, al cognome dell’uso moderno): Mia donna venne a me di val di Pado, E quindi il casa. Finestra di approfondimento Tipi di abitazione - C. è il termine più generico per designare il luogo coperto destinato all’abitazione di una o più persone o famiglie. Ha tutta una serie di da te questo mio cor non gode P. Metastasio. C. è anche spesso usato per introdurre un cognome ƒpronto, qui c. Benelli, e in questo senso è sinon. più com. di famiglia. Solo per Definizione Treccani

