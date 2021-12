La definizione e la soluzione di: Velivolo... venatorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CACCIA

Curiosità : Velivolo... venatorio

giorno dopo, salendo sui monti a pascolare il gregge, trovò i resti del velivolo. Tra le ipotesi dell'incidente la più accreditata è la presenza di fitti ... Significato caccia

càccia1 s. f. der. di cacciare (pl. -ce). – 1. è consentita dalla legge, contrario di c. chiusa; riserva di c., zona nella quale il diritto di caccia è esclusivo di un privato o di un ente (distinta dalla bandita, in cui la caccia¹ 'kat?:a s. f. der. di cacciare pl. -ce. - 1. a. ricerca, uccisione o cattura della selvaggina battuta di caccia, c. ai criminali; c. al successo inseguimento di, ricerca di. ? Espressioni: fig., caccia alle streghe ricerca e repressione di persone che abbiano idee contrarie a quelle Definizione Treccani

Altre definizioni con velivolo; venatorio; Un velivolo giocattolo; La stazione di un velivolo a pale; Cabina di comando di un velivolo ; Guida un velivolo ; Cerca nelle Definizioni