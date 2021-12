La definizione e la soluzione di: Veleno utile a liberarsi di insetti e roditori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PESTICIDA

Curiosità : Veleno utile a liberarsi di insetti e roditori

Significato pesticida

agg. e s. m. dall’ingl. pesticide, comp. di pest «peste, pianta o animale dannoso» e -cide «-cida» (pl. m. -i). – Denominazione generica di prodotti, come insetticidi, nematocidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, ecc., usati quali mezzi di lotta contro organismi animali dannosi o contro infezioni fitofarmaco fito'farmako s. m. comp. di fito- e farmaco pl. -ci, meno com. -chi. - agr. sostanza usata per proteggere le piante dai parassiti ? insetticida, ? pesticida. ? anticrittogamico, antiparassitario. Definizione Treccani

