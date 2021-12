La definizione e la soluzione di: Un veleno da... giallisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ARSENICO

Curiosità : Un veleno da... giallisti

Veleno mortale (Strong Poison) è un romanzo giallo del 1930 scritto da Dorothy L. Sayers, il quinto con protagonista l'investigatore dilettante Lord Peter ... Significato arsenico

arsènico1 s. m. dal lat. tardo arsenicum, gr. ??se????? (al posto delle forme la fetta della polenta, e cominciò a divorarla) se non è vero, mi sia arsenico! (Nieri). Arsenico e vecchi merletti, titolo di una fortunata commedia (1941) di J. O. Kesselring metalloide meta'l:?ide s. m. dal fr. métalloïde, der. del lat. metallum 'metallo', col suff. -oïde '-oide'. - 1. chim. nella terminologia meno recente, elemento non metallo. metallo. 2. chim. nella moderna terminologia, elemento per es., l'arsenico che allo stato elementare presenta caratteri vicini a quelli dei metalli, mentre i Definizione Treccani

