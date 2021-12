La definizione e la soluzione di: Un veicolo che... ha bisogno del suo spazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ASTRONAVE

Curiosità : Un veicolo che... ha bisogno del suo spazio

SpaceX. La Starship è un veicolo di lancio completamente riutilizzabile, in corso di sviluppo e finanziato da SpaceX. Il veicolo è composto da due stadi ... Significato astronave

astronave s. f. comp. di astro- e nave. – Veicolo con equipaggio umano, destinato a compiere voli interplanetarî o, comunque, extra-atmosferici, a grandi distanze; il termine è stato usato soprattutto nella letteratura e nei film di fantascienza, mentre correntemente si preferiscono le espressioni CATEGORIA: INDUSTRIA AERONAUTICA astronave s. f. comp. di astro- e nave. - aeron. veicolo destinato a compiere voli interplanetari cosmonave. ? Espressioni: astronave traghetto space shuttle. Definizione Treccani

