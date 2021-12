La definizione e la soluzione di: La valle delle olive taggiasche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MERULA

Curiosità : La valle delle olive taggiasche

abitanti. ^ I monaci di Taggia e l'oliva taggiasca, su monnaoliva.it. ^ Olive Taggiasche: le origini, i monaci di Taggia, su consorz.blogspot.com. URL consultato ... Significato merula

mèrlo1 s. m. (f. -a) lat. merula. – 1. Uccello passeraceo della famiglia turdidi (Turdus merula) che vive nei boschi, nei giardini, nei terreni coltivati, comune e stanziale in Italia ; ha piumaggio nero lucido nel merlo 'm?rlo s. m. lat. merula. - 1. zool. uccello passeriforme della famiglia turdidi. 2. f. -a fig. persona sciocca, che si fa facilmente abbindolare e ingannare allocco, babbeo, lett. badalone, credulone, gonzo, tosc. grullo, ingenuo, fam. maccherone, mestolone, fam. pollo Definizione Treccani

Altre definizioni con valle; delle; olive; taggiasche; La più vasta valle d ltalia; Musicò la Cavalle ria rusticana; valle del Trentino | Venerdì 26 novembre 2021; Conduce da una valle a quella contigua; Fiore sgargiante della famiglia delle asteracee; Il Sella, tre volte Ministro delle finanze; Tormentone spagnolo delle Las Ketchup del 2002; Band delle hit anni 80 Call me e Heart of glass; Antico compenso pagato per la macinatura del grano o delle olive ; olive r, regista cinematografico statunitense; Lo sono le olive in un romanzo di Andrea Vitali; Lo sono gli olive tani; Cerca nelle Definizioni