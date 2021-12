La definizione e la soluzione di: Uscito... per estrazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SORTITO

Curiosità : Uscito... per estrazione

Piattaforma petrolifera Pompa petrolifera Estrazione di gas naturale in Italia Estrazione del petrolio Estrazione del petrolio in Italia Unità galleggiante ... Significato sortito

sortire2 v. tr. lat. sortire e sortiri, der. di sors ’ineffabili Giorni Che sì fugaci e brevi il cielo a noi sortì (Leopardi). 2. Avere in sorte: avere sortito dalla natura un grande ingegno; per estens., ottenere, conseguire: il sortire v. tr. lat. sortire e sortiri, der. di sors sortis 'sorte' io sortisco, tu sortisci, ecc., lett. - 1. assegnare premi, titoli e sim., mediante sorteggio e brevi il cielo a noi sortì G. Leopardi assegnare, destinare. 3. estens. riuscire ad avere o a causare: non ho sortito alcun effetto conseguire, ottenere, produrre Definizione Treccani

Altre definizioni con uscito; estrazione; uscito dalla giovinezza; uscito indenne da un incidente; uscito illeso dall’incidente; Book uscito a ridosso di un caso di cronaca ing; estrazione a premi; Dirige le operazioni di estrazione di sale marino; estrazione di latte da un animale; Termina con un'estrazione ; Cerca nelle Definizioni