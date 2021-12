La definizione e la soluzione di: Si usa per truccare le labbra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ROSSETTO

Curiosità : Si usa per truccare le labbra

creme e pomate. Truccare gli occhi era una pratica in uso in tutta la Mesopotamia e nell'area del mare Mediterraneo, come dimostrano le statuette dei Sumeri ... Significato rossetto

rossétto s. m. propriam., dim. di rosso. – 1. Sostanza che colora di rosso. ., spec. ligure, dei piccoli delle triglie, di colore rosso chiaro: frittura di rossetti. 4. Variante del s. f. rossetta, come nome del fungo (n. 2) e di varî chirotteri (n. 3 CATEGORIA: MODA rossetto ro's:et:o s. m. dim. di rosso. - cosmetico rosso in forma di bastoncino o matita, usato per tingere le labbra lipstick, stick. ? belletto, cosmetico, ant. minio, CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA Definizione Treccani

Altre definizioni con truccare; labbra; Travestire o truccare per celare la vera identità; Serve a curare o truccare la pelle; Il burro che si mette sulle labbra ; Scambiarsi effusioni affettuose... con le labbra ; Sfiorati dalle labbra ... della fortuna; Assenza totale delle labbra ; Cerca nelle Definizioni