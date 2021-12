La definizione e la soluzione di: Si usa per fissare un foglio a una parete porosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PUNTINA

Curiosità : Si usa per fissare un foglio a una parete porosa

Significato puntina

puntina s. f. dim. di punta1. – 1. In genere, piccola punta, tipo di passamaneria usato come guarnizione dei bordi delle tendine e sim. g. Sempre al plur., puntine, tipo di pasta da minestra a forma di piccole punte. h. Come dim. di punta CATEGORIA: VETERINARIA – ALIMENTAZIONE puntina s. f. dim. di punta¹. - 1. tecn. arnese di acciaio con testa larga e piatta e punta corta e sottile, usata spec. per fissare fogli di carta su tavoli, pareti, cartoni e sim.: p. da disegno bulletta. 2. elettron. stilo appuntito del fonografo che segue le deformazioni del solco del Definizione Treccani

Altre definizioni con fissare; foglio; parete; porosa; fissare con spilli; Si spruzza per fissare i capelli; La tecnica per fissare le pietre preziose agli anelli; Metterli significa fissare limiti invalicabili; foglio lina che fa parte del calice; Antico foglio di carta; Un foglio spesso; Il Ferrara giornalista fondatore de Il foglio ; Una parete della serra; Può coprire un’intera parete ; Una parete dell'abisso; Orologio da parete ; Roccia molto porosa ; Cerca nelle Definizioni