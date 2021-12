La definizione e la soluzione di: Lo è un uomo non sposato... nei documenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CELIBE

Curiosità : Lo e un uomo non sposato... nei documenti

09605006-15100/4571 del 13 settembre 1996: Celibe/Nubile, Vedovo/a e Divorziato/a (uomo/donna non sposato/a) Dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 09605006-15100/4571 ... Significato celibe

cèlibe agg. e s. m. dal lat. caelebs -libis. – Chi non ha preso moglie, non ammogliato: . Il genere femm. è adoperato, come agg., quasi esclusivam. nell’espressione vita c., da celibe; raro con il sign. di nubile: Perpetua aveva passata l’età sinodale dei quaranta celibe 't??libe dal lat. caelebs -libis. - ¦ agg. che non ha preso ancora moglie scapolo, single, scherz., spreg. zitello. non com. celibatario. ? nubile, scherz., zitella. ammogliato, coniugato, sposato. ¦ s. m. chi è celibe e ? CELIBE agg.. Definizione Treccani

