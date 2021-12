La definizione e la soluzione di: Uomo creato dal Dio cristiano: a __ e somiglianza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IMMAGINE

Curiosità : Uomo creato dal Dio cristiano: a __ e somiglianza

che Dio ha comunicato all'uomo – che la teologia ebraico-cristiana ritiene creato a sua immagine e somiglianza. Gli attributi incomunicabili di Dio sono ... Significato immagine

immàgine (letter. imàgine) s. f. dal lat. imago -ginis. nella teoria degli insiemi, data una corrispondenza tra un insieme A e un insieme B, si dice immagine di un elemento di A in B l’insieme degli elementi di B corrispondenti a quell immagine i'm:ad?ine lett. imagine s. f. dal lat. imago -ginis. - 1. a. forma esteriore degli oggetti corporei in quanto percepita visivamente o assomigli molto a un'altra: è l'i. di suo padre copia, ritratto. ? Perifr. prep.: a immagine di per esprimere il rapporto di somiglianza a un modello: Dio ha creato l'uomo a Definizione Treccani

Altre definizioni con uomo; creato; cristiano; somiglianza; Insieme a Bacco e Venere riduce l uomo in cenere; Lo Schwarzenegger attore e uomo politico; Un modello di cartonato che riproduce un uomo ; Nel calcio è a zona o a uomo ; Il cowboy dei fumetti creato da Morris; creato ... come un nuovo sistema o congegno; Il Paolo compianto creato re di Fantozzi; Il centro del creato ; L’amore cristiano ; Di solito lo è un cristiano di Atene; Paramento liturgico cristiano usato in processione; Quello di Nicea fu il primo ecumenico cristiano ; Similitudine, somiglianza ; Rapporto di somiglianza ; Cerca nelle Definizioni