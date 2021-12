La definizione e la soluzione di: Uno scotch che si attacca da entrambi i lati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BIADESIVO

Curiosità : Uno scotch che si attacca da entrambi i lati

vengono entrambi sconfitti: Rock viene abbattuto da Chopper con l'utilizzo di un iceberg e Scotch viene sconfitto da Law. Utilizzano entrambi due fucili ... Significato biadesivo

biade?ivo agg. comp. di bi- e adesivo. – Di nastro adesivo su entrambi i lati (detto anche a doppio adesivo); anche, di speciali strisce o etichette adesive su entrambi i lati predisposte per incollare fotografie, poster e sim. su supporti di carta o cartoncino. Definizione Treccani

Altre definizioni con scotch; attacca; entrambi; lati; Un'alternativa allo scotch ; Ripassare un pacco con lo scotch ; Foglietto giallo che si attacca e si stacca ing; attacca brighe; attacca re in coro; Partire lancia in __ = attacca re; entrambi , tutta la coppia; La fanno due che credono entrambi d’aver ragione; Un John e un Michael entrambi giallisti; Fiume della Valtellina: scorre in entrambi i sensi; Relati vo a prodotti come trucchi, smalti e profumi; Relati va alla stagione più calda dell anno; Il lati no da cui derivano le lingue romanze; Relati vi a un epoca di mezzo; Cerca nelle Definizioni